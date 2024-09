Arsène Lupin – Voleur un jour : On a joué à la prochaine adaptation de Microids à paraître le 17 octobre sur PC et consoles

Le cousin vidéoludique d’Hercule Poirot

Si jamais vous avez joué aux jeux Hercule Poirot de Microids, et plus particulièrement The First Cases et The London Case, alors vous devriez avoir une sensations familière. Rien de plus normal puisque l’équipe de développement en charge de cette adaptation n’est autre que Blazing Griffin, déjà à l’œuvre sur ces jeux d’aventure. Et la recette pour ce Arsène Lupin – Voleur un jour en reprend les bases. Un style cartoon coloré, une caméra isométrique, des personnages hauts en couleurs mais, aussi, moult puzzles et indices à rassembler pour progresser.

La petite particularité ici, c’est que l’on n’incarne pas seulement Arsène Lupin. L’inspecteur Ganimard, son indécrottable adversaire, sera lui aussi jouable, permettant alors de revivre les aventures du célèbre voleur sous différentes perspectives. Parmi elles figurent notamment « l’Arrestation d’Arsène Lupin » et « Herlock Sholmès Arrive Trop Tard ». Ces histoires nous sont d’ailleurs contées par Lupin et le personnage de Maurice Leblanc eux-mêmes, alors qu’ils sont tranquillement assis au coin du feu.

Du côté de notre petite session, celle-ci a débuté au moment où notre gentleman cambrioleur s’apprête à ouvrir un coffre-fort pour y récupérer un trésor. Une petite cinématique nous montre alors un couloir rempli d’obstacles qu’il doit passer avant de l’atteindre. S’en suit alors un petit puzzle reprenant les différentes étapes à surmonter pour rejoindre le fameux coffre. S’occuper des pièges, faire attention aux chiens de gardes, ainsi qu’aux gardes eux-mêmes, à nous de remettre dans l’ordre ces étapes dans le but d’avancer.

Déjà, on peut constater le laxisme volontaire, et déjà vécu dans les jeux Hercule Poirot, vis-à-vis des joueuses et joueurs. Si l’on se trompe, pas de problème, on continue à bouger les phrases jusqu’à ce qu’elles soient dans le bon ordre. Dès que c’est le cas, Lupin met alors son plan à exécution… via un fondu au noir. On imagine des considérations techniques, mais toujours est-il que l’absence d’animations durant la traversée du couloir surprend.

Lors d’un deuxième niveau, on incarnait alors un Lupin déguisé dans un niveau où l’on pouvait cette fois se déplacer assez librement. Un coffre avec une combinaison à trouver constituait alors un de nos principaux objectifs. Plusieurs tableaux étaient disposés un peu partout au niveau du rez-de-chaussée. La plupart traitaient d’un thème particulier, accompagné d’un chiffre. Il fallait donc identifier la bonne série de tableaux pour en reprendre les numéros nécessaires à la résolution de l’énigme chiffrée.

D’autres objets attiraient notre attention et pouvaient être examinés en 3D en cliquant dessus. Les passer au peigne fin nous permettait parfois d’en retirer quelques indices utiles pour un autre point d’intérêt : un buste cachant manifestement quelque chose en son sein. D’ailleurs, pour ne manquer aucun détail dans les salles que l’on traverse, il ne fallait surtout pas oublier de faire bouger la caméra, pivotable sur plusieurs crans.

Alors, manette en main, trente minutes c’est assez court pour voir un maximum de fonctionnalités et d’idées de puzzles. Toutefois on a également pu voir un passage où Lupin se trouve sur un bateau. Parmi quelques énigmes supplémentaires, il fallait relier sur un schéma les différentes pièces du bateau au système de ventilation, afin que notre héros puisse plus facilement se faufiler. Un autre puzzle demandait ensuite de baisser la garde d’un membre de l’équipage afin de rejoindre le pont supérieur. Cette fois, nous ne vous dirons pas comment, mais ce fut l’occasion de voir aussi l’utilisation de l’inventaire que nous avons à disposition.

Bref, pas de doute, on fait face à la recette Hercule Poirot, sauce Lupin. Une recette efficace, à l’ambition modérée, mais disposée à nous faire passer un bon moment. Reste quand même à voir les séquences avec l’inspecteur Ganimard, mais il y a fort à parier que, dans son enquête pour démasquer le célèbre voleur, il y aura peu de différences avec la capacité d’investiguer du détective imaginé par Agatha Christie. Réponse le 17 octobre sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, et PC (via Steam, Epic Games Store et GOG).