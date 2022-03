Dans Elden Ring, il est possible de revêtir différentes armures vous protégeant plus ou moins efficacement contre les différents types de dégâts du jeu. Parmi les armures que l’on peut trouver, on va parler ici de l’Armure gorgée de sang. Celle-ci est obtenable dans les catacombes sous la capitale Leyndell.

Où trouver l’Armure gorgée de sang ?

Emplacement : Au site de grâce Chemin souterrain sous la capitale Leyndell

Arrivé dans les catacombes sous la capitale Leyndell près du site de grâce Chemin souterrain, sortez de l’enclos et regardez sur votre votre gauche.

Un objet se trouve près de caisses en bois situé sur le côté du mur du fond. Faites attention à la créature qui rôde à proximité et récupérez celui-ci pour rentrer en possession du Masque et des Manchettes gorgés de sang.

