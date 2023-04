Arcane : La saison 2 n’arrivera pas avant 2024 au plus tôt

Le travail de titan réalisé par le studio français Fortiche sur la première saison d’Arcane aura demandé des années d’investissement, c’est pourquoi l’on savait que l’attente pour la saison 2 risquerait d’être très longue. Pas de mal à cela quand on voit la qualité des premiers épisodes de la série, mais les fans se demandent tout de même quand Jinx et Vi seront de retour. Malheureusement, ça ne sera pas pour cette année 2023, comme on pouvait s’en douter.