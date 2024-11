Après Arcane, trois nouvelles séries League of Legends seraient prévues

Les trois prochaines régions déjà confirmées

En arrêtant Arcane dès maintenant, Riot Forge veut explorer d’autres contrées de ce monde. Et pour cela, il faudra réaliser plusieurs séries différentes. Trois a priori. Du moins, c’est ce que le showrunner d’Arcane, Christian Linke, a confirmé lors d’un entretien avec un vidéaste nommé Necrit94 (relayé par TheGamer et Eurogamer), dans lequel il indique que ces trois nouvelles séries prendront place dans les régions de Noxus, Demacia et Ionia :

« Nous allons vraiment plus loin, nous examinons chaque région et nous avons maintenant vraiment la capacité d’établir un plan pour raconter beaucoup plus d’histoires – et en continuer certaines. »

Un vrai petit univers partagé qui est en train de se mettre en place donc, même si tout ce travail demandera du temps. Le talentueux studio Fortiche devrait rempiler pour ces nouvelles séries, et le travail sur la première d’entre elles aurait démarré il y a de cela un an. On compte déjà les jours qui nous séparent de cette nouvelle adaptation, qui devrait elle aussi nécessiter un budget conséquent chez Riot Forge.