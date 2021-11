L’application Xbox sur PC va se mettre à jour avec la possibilité d’installer les jeux plus librement

Celles et ceux qui passent par l’application Xbox sur PC pour jouer le savent, cette dernière a encore besoin de nombreuses améliorations avant de pouvoir être agréable à utiliser. Microsoft en a conscience et va justement publier une mise à jour qui améliorera le confort des utilisateurs Windows.

Des changements bienvenus

The Verge rapporte alors que cette mise à jour va enfin nous permettre d’installer nos jeux plus librement sur PC en passant par l’application. Jusqu’ici, l’installation n’était pas vraiment libre, puisqu’on ne pouvait pas choisir le dossier où l’on installait le jeu, ni apporter des modifications à ce dossier.

L’application va donc prendre l’exemple de Steam en rendant cela enfin possible, afin que les joueurs et joueuses puissent un peu mieux contrôler les données qu’ils installent. Cela permettra ainsi l’utilisation plus facile des mods. Il sera aussi plus facile de réparer les fichiers, de les localiser, de changer le disque dur sur lesquels les installer, etc.

Pour le moment, cette mise à jour n’est pas datée puisqu’elle est encore en phase de test en interne. Nul doute qu’elle devrait arriver plutôt rapidement.