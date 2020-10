Apex Legends : arrivée sur Steam, report pour la version Switch

Après avoir été annoncé via l’EA Play Live 2020 en juin dernier, la version Nintendo Switch du battle-royale Apex Legends devait débarquer cet automne. Malheureusement, il en sera tout autre puisque EA vient d’annoncer que ce portage ne sera effectif qu’en 2021. Mais ça n’est pas tout … Le battle-royale s’exportera sur Steam dans quelques jours.

Cette mauvaise nouvelle du report de la version Switch est accompagnée d’une autre annonce : Apex Legends ne sera plus disponible uniquement sur Origin mais également sur Steam dès le début de la prochaine saison, soit le 4 novembre. Votre progression sera transférée sur la plateforme Steam si vous décidiez de passer dans l’autre camp.

Concernant la sortie d’Apex Legends sur Nintendo Switch en 2021, Chad Grenier, Game Director du battle-royale, s’est exprimé sur le sujet via le site officiel d’EA :

Pour tous les joueurs sur Nintendo Switch, nous travaillons dur sur le portage mais, afin de rendre justice au jeu et en faire une expérience optimale, méritée par les joueurs Switch, nos équipes ont besoin de plus de temps. Cette année a apporté de nouveaux challenges inattendus et nous ne voulons pas nous précipiter