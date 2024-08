Supermassive Games annonce Directive 8020, un nouvel épisode Dark Pictures

Cette pause de deux ans était censée marquer la fin de la première vague des jeux The Dark Pictures avant un retour déjà teasé depuis plusieurs mois avec le dépôt de marques liées à la série de jeux.

Alors que le studio est également occupé à préparer le prochain Little Nightmares III (qui a lui aussi fait un coucou pendant la conférence de la Gamescom) ou encore The Casting of Frank Stone malgré des licenciements en début d’année, on a appris récemment la disparition de l’iconique visage du Conservateur, Tony Pankhurst. Beaucoup d’actualités donc, qui viennent se renforcer par l’annonce du tout prochain jeu de la collection, Directive 8020.

Direction l’Espace pour l’horreur

Premier épisode totalement prévu sur les consoles de nouvelle génération (et sur PC), Directive 8020 retracera l’histoire d’une Terre où l’humanité est au pied du mur. L’astronaute Young (incarnée par l’actrice trentenaire Lashana Lynch – que l’on a vu dans Bob Marley: One Love et The Woman King ou encore dans le rôle de Nomi, dans le dernier volet de la franchise James Bond) est à bord du vaisseau colonial Cassiopeia en direction de la planète Tau Ceti f située à 12 années-lumière et censée être une lueur d’espoir pour l’espèce humaine.

Après un crash catastrophique sur la planète, l’équipage du vaisseau comprend rapidement que cette Terre d’asile n’est pas si isolée que cela, car une entité extraterrestre se met à les traquer. Capables de prendre l’apparence de leurs proies, ces chasseurs d’un nouveau genre vont les pousser dans leurs derniers retranchements et remettre en jeu jusqu’à la survie de l’ensemble de l’humanité.

Pour ce nouvel opus marquant le début de la saison 2 de The Dark Pictures Anthology, les développeurs nous promettent « une expérience d’horreur cinématique de nouvelle génération », que l’on pourrait presque situer entre Dead Space et The Callisto Protocol saupoudré à la sauce Until Dawn mais… dans l’Espace.

L’utilisation poussée de l’Unreal Engine 5 promet bien des choses en modifiant l’apparence des personnages rencontrés, à tel point qu’il sera difficile de discerner les vrais des faux amis. Il faudra donc faire des choix, parfois à contrecœur et souvent au péril de sa vie comme dans la pure tradition des jeux Supermassive Games.

Pour les aider, plusieurs armes à leur disposition mais aussi leurs bons vieux réflexes et leur discrétion pour échapper coûte que coûte à cette menace extraterrestre qui rôde dans les couleurs du vaisseau et bien décidée à supprimer toute trace de vie humaine.

The Dark Pictures Anthology: Directive 8020 est donc prévu sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series X/S en 2025 sans plus de précision.