Le très célèbre salon dédié à l’univers nippon qui se tient tous les ans au centre de convention de Los Angeles n’aura malheureusement pas lieu cette année. En effet, on s’en doutait vu la tournure des événements partout dans le monde mais l’organisation de l’Anime Expo a officialisé la chose dans un communiqué de presse sur leur site et relayé sur Twitter. C’est donc un autre salon qui se voit annuler après la Gamescom, l’E3 ou encore Japan Expo.

It is with heavy hearts that we are announcing the cancellation of AX 2020. Our utmost concern is for the health and safety of our community. This was one of the most difficult decisions we have had to make in the 29 years of Anime Expo.

— Anime Expo (@AnimeExpo) April 17, 2020