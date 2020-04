Animal Crossing : New Horizons : Il reproduit son île sur un rouleau de papier toilette

Depuis sa sortie, Animal Crossing : New Horizons est une source d’inspiration inépuisable pour de nombreux artistes. Que ce soit dans le jeu ou sous une forme d’art quelconque, les oeuvres ne manquent pas. L’imagination de certains est même surprenante comme nous le montre la création du jour sur l’une des denrées rares de cette période de confinement, le papier toilette.

Quand on est au bout du rouleau

Malgré les ventes records d’Animal Crossing : New Horizons sur Switch, on imagine que celles du papier toilette sont toutes aussi importantes depuis le confinement. Le Youtubeur Clayclaim a concilié les deux en reproduisant son île sur un rouleau vide.

Le plus fou est que le résultat est surprenant malgré le support utilisé. En particulier le niveau de détail qui est hallucinant, on retrouve ainsi quelques lieux iconiques du jeu comme l’aéroport de Dodo Airlines sans oublier tous les éléments du décor : arbres, pierres, fleurs… Vous pouvez d’ailleurs observer tout le processus de création dans sa vidéo ci-dessus. Il utilise principalement de la pâte polymère qu’il découpe et modèle soigneusement.

Si jamais vous vous ennuyez pendant le confinement, cela peut vous donner des idées. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, vous pouvez retrouver notre guide complet d’Animal Crossing : New Horizons ou encore nos tests écrit et vidéo.