Animal Crossing New Horizons, notre test en vidéo

Considéré comme l’une des sorties les plus importantes de ce mois de mars, Animal Crossing New Horizons arrive ce vendredi. A la rédaction, cela fait maintenant plusieurs semaines que nous sommes sur le jeu et il est l’heure de vous livrer notre verdict complet, histoire de savoir s’il faut définitivement craquer dessus ou non.

Après vous avoir livré notre test écrit, voici notre avis en vidéo. Comme toujours, cela vous permet d’avoir un format visuel plus condensé avec des images de gameplay inédites. On fait le point sur les nouveautés, les forces et les faiblesses de ce nouvel épisode, qui, comme vous vous en doutez, est déjà inscrit dans les incontournables de la Nintendo Switch.

Pour rappel, le titre arrive dans nos magasins le 20 mars prochain. Si jamais vous voulez tout savoir du jeu, vous pouvez aussi consulter notre guide complet d’Animal Crossing New Horizons. Sachez qu’une console aux couleurs du jeu est aussi prévue à la même date. Vous pouvez précommander tous les accessoires et jeux Animal Crossing à cette adresse.