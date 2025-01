Amplitude Studios annonce Endless Legend II, le retour d’un monument du 4X

Les premières informations pour Endless Legend II

Sorti en 2014, Endless Legend est un 4X dans un univers science-fiction qui nous pour proposait survivre, explorer et dominer un environnement hostile. Grâce à son mélange de gameplay stratégique, de narration immersive et de direction artistique soignée, Endless Legend a rapidement séduit les fans du genre et s’est imposé comme une référence.

Après avoir exploré l’Histoire avec Humankind, Amplitude revient à ses premiers amours avec Endless Legend II. On imagine que c’est également un pari moins risqué que de partir sur une toute nouvelle licence ou un autre genre à l’image d’Endless Dungeon. Le jeu sera disponible en accès anticipé début 2025 sur PC.

Situé sur la planète Saiadha, un monde océanique en constante évolution, ce nouvel opus introduit des mécaniques inédites où les gigantesques chutes d’eau modifient le paysage. On pourra ainsi explorer un univers dangereux tout en découvrant les secrets des profondeurs et en affrontant d’anciennes menaces. Le gameplay mettra en avant une diversité stratégique avec des factions asymétriques, chacune possédant son propre style et ses forces uniques. Quatre factions seront jouables au lancement de l’accès anticipé, avec deux autres prévues avant la sortie officielle.

Le 30 janvier prochain, Amplitude Studios relancera son programme Insiders via la plateforme Games2Gather, permettant à une sélection de joueurs de tester le jeu avant l’accès anticipé. En attendant, vous pouvez observer le magnifique trailer d’annonce, mais pour du gameplay, il vous faudra attendre encore un peu.