Among Us arrive sur PS4, PS5, et sur le Xbox Game Pass le 14 décembre

Cela fait un moment que Innersloth nous promet que Among Us arriverait un jour sur les consoles de Microsoft et de Sony. Après des mois sans nouvelles de ces versions, l’annonce tombe aujourd’hui, avec une sortie programmée pour la toute fin de l’année.

De nouveaux imposteurs débarquent

Il faudra donc être encore un peu patient pour pouvoir jouer à Among Us sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Ces versions arriveront en effet le 14 décembre prochain. Et forcément, on apprend aussi que le jeu arrivera à la même date sur le Xbox Game Pass Console. Quant aux versions PlayStation, elles auront droit à un skin exclusif Ratchet & Clank.

Pour rappel, ces deux versions mettront bien en place le cross-play, afin de pouvoir jouer avec des amis sur n’importe quelle plateforme. Rendez-vous donc le 14 décembre pour trouver les imposteurs sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.