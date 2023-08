Alone in the Dark dévoile une prestigieuse édition collector limitée à 5000 exemplaires

Un collector pour fêter le retour de la licence

Quel timing : alors que nous vous proposions une présentation complète de ce reboot d’Alone in the Dark pas plus tard qu’hier sur notre chaîne YouTube, THQ Nordic a décidé de relancer la communication autour de son jeu d’horreur, qui n’avait rien dévoilé depuis mai dernier lors de la révélation de sa date de sortie. Le titre revient avec une bonne nouvelle pour les adorateurs et adoratrices de versions physiques : une édition collector et limitée vient d’être annoncée.

Celle-ci sortira en même temps que le jeu et sera éditée à hauteur de 5000 exemplaires à travers le monde. Il faudra donc passer par la case précommande pour être sûr de ne pas la manquer. Elle proposera divers bonus et notamment une figurine, dont les détails sont listés un peu plus bas dans notre article.

L’édition collector est listée à 199€ sur les boutiques allemandes, les précommandes n’étant pas encore disponibles en France (mais bientôt). Elle regroupe :

Une figurine The Dark Man de 26 centimètres de hauteur

Le jeu en version physique

Un Steelbook

Une mini-figurine Ostadte de 10 centimètres

Un accroche-porte « Ne pas déranger »

Des stickers

Des bonus numériques (avec costumes de 1992, un filtre vintage et un mode commentaires des développeurs

Dans la foulée, on a bien la confirmation d’une version physique pour la mouture PC mais elle aussi limitée : il n’y aura que 3500 boîtes pour celle-ci dans le monde (dans sa version standard, donc en plus de celle présente dans le collector). Les précommandes ont déjà ouvert sur le site officiel avec 20 éditions sur la boutique THQ Nordic. Les autres exemplaires seront répartis chez les différents revendeurs.

Rappelons que le reboot de Alone in the Dark est prévu pour le 25 octobre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.