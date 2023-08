Alone in the Dark : Date de sortie, nouveautés, gameplay, remake… Tout savoir en vidéo

Licence récupérée par THQ Nordic, Alone in the Dark va connaître un simili-reboot en 2023, avec un remake du premier épisode. Prévu pour le 25 octobre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, celui-ci a d’ailleurs dévoilé une jolie édition collector pas plus tard qu’hier. On vous propose ainsi un récapitulatif de tout ce que l’on sait sur cette nouvelle version, en faisant le point sur les nouveautés, le casting, la bande-son et toutes les informations connues jusqu’à présent, le tout, dans une vidéo concise de quelques minutes.

