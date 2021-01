Peter Moore, ancien dirigeant d’EA Sports, estime que les loot boxes sont différentes des jeux d’argent

La question des loot boxes fait toujours rage en 2021, alors que de plus en plus d’éditeurs semblent s’éloigner de cette pratique pour éviter un revers médiatique. Ce n’est pas le cas d’Electronics Arts, qui place même cette pratique au centre d’un des modes de jeu les plus lucratifs pour l’éditeur, à savoir FIFA Ultimate Team. Régulièrement au centre des polémiques, le mode fait encore parler de lui aujourd’hui avec les déclarations de Peter Moore, ancien dirigeant d’EA Sports.

Des boites à surprises plutôt que des jeux d’argent ?

Interviewé par GamesIndustry.biz, Peter Moore a pris la parole sur les fameuses loot boxes, qu’il a bien connu en tant que dirigeant sur les jeux FIFA. Selon son point de vue, les loot boxes ne sont pas comparables aux jeux d’argent ou aux paris, dans la mesure où « on obtient toujours quelque chose » :

« C’est mon point de vue personnel, mais le concept de la surprise et de l’émerveillement face au fait de parier… sur un continium, ils sont très éloignés l’un de l’autre. Vous achetez ou vous avancez plus vite en achetant un pack gold, vous l’ouvrez, et vous êtes soit content ou vous pensez que c’est un pack décevant. Je ne vois pas cela comme un pari en soi, mais encore une fois, c’est mon point de vue personnel en tant qu’outsider en ce moment. »

Peter Moore semble bien prendre conscience que beaucoup de joueurs ne sont pas de son avis, ni même certains gouvernements puisque quelques pays ont interdit les loot boxes au même titre que les jeux d’argent.

Il aurait été étonnant de le voir déclarer le contraire, et même après avoir quitté EA, de telles loot boxes lui semblent toujours légitimes. Avec le succès de FIFA Ultimate Team, on imagine qu’il n’y a pas de raison qu’EA change son fusil d’épaule sur la question.