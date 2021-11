Aka dévoile son premier trailer de gameplay avec son panda roux

Durant cet AG French Direct, il a beaucoup été questions de petits animaux à incarner dans différents jeux, et forcément, Aka fait partie des jeux que l’on remarque aisément grâce à la bonhommie de son panda roux en tant que protagoniste. Le titre de Namra Games a profité de l’émission pour présenter un trailer de gameplay qui nous permet d’en apprendre un peu plus sur l’aventure qui nous attend.

Une aventure chill au programme

Dans Aka, on incarnera donc un panda roux hanté par de vieux souvenirs qu’il tente d’enfouir, tout en aidant les divers PNJ qu’ils va croiser tout autour de lui.

Le gameplay repose alors sur des éléments de craft avec des objets à fabriquer et des petites bâtisses à conduire, sans oublier de prendre une sieste de temps en temps histoire de profiter de la paisibilité du voyage. Il faudra donc jardiner et récolter des ressources à travers la carte pour pouvoir construire certains éléments, toujours dans le but de venir en aide à la population du coin de l’île de Pins.

Aka est pour l'instant prévu sur PC via Steam pour le mois de mars 2022 et arrivera un peu plus tard sur Nintendo Switch.