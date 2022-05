My Fantastic Ranch : Piece of Cake Studios (Hacktag) et Nacon dévoilent un nouveau jeu de gestion fantasy

En plus de travailler sur Crossroads, un tout nouveau projet dévoilé dans le cadre de la 4ème édition de notre conférence AG French Direct, Piece of Cake Studios (Hacktag) a officialisé le développement de My Fantastic Ranch. Edité par Nacon, il s’agit d’un jeu de gestion pensé pour un jeune public qui prendra place « dans un univers féérique peuplé de créatures fantastiques. »

Sortie prévue à l’automne prochain sur PC et consoles

Dans un communiqué, le studio parisien et l’éditeur français ont indiqué que ce titre intègrera un gameplay accessible afin de permettre aux plus jeunes « de développer et gérer le haras de leur rêve ». Les développeurs nous promettent notamment de pouvoir adopter et gérer le confort de mignonnes créatures telles que des dragons et des licornes. On pourra aussi chercher à former le meilleur duo possible entre un « animal » et un élève afin que celui-ci participe à des tournois qui viendront augmenter la renommée de notre ranch.

D’après Marine Lemaître, PDG et co-fondatrice de Piece of Cake Studios, « My Fantastic Ranch est né de l’envie d’offrir un véritable jeu de gestion accessible aux plus jeunes, tout en laissant place à la contemplation. Toutes les mécaniques sont pensées pour être faciles à prendre en main afin que les joueurs s’amusent à devenir les vrais propriétaires de leur ranch imaginaire. »

My Fantastic Ranch sortira à l’automne 2022 sur PC via Steam et l’Epic Game Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Plus d’informations sur le jeu seront partagées prochainement.