AG Hebdo – Analyse PlayStation 5 Showcase (Final Fantasy XVI, God of War 2, Hogwarts Legacy…)

Comme chaque semaine sur notre chaîne Twitch « AGTV », nous revenons sur l’ensemble de l’actualité et des sorties vidéoludiques. L’AG Hebdo est une émission qui prend place chaque jeudi soir à partir de 20 heures. Dans cette fin d’année qui s’annonce complètement folle, les annonces ne cessent de tomber. Nous sommes revenu sur le PlayStation Showcase et sur la présentation de jeux comme Final Fantasy XVI, God of War 2 ou même Hogwarts Legacy, le RPG dans l’univers de Harry Potter. Mais aussi sur le Nintendo Direct Mini avec l’apparition de deux nouveaux jeux Monster Hunter parmi quelques autres annonces. Le tout accompagné de notre invité DesBen, fondateur du site Switch-Actu.fr.

AG Hebdo – 17 septembre 2020

Il aura été très difficile pour nous de résumer toutes ces annonces en à peine deux heures d’émission. Avec des sujets donnant lieu à de longs débats, c’est clairement mission impossible. Nous avons donc parlé des annonces de Xbox concernant la sortie du xCloud, l’offre Xbox All Access, ou même de l’arrivée des nouveaux jeux dans le Game Pass. Nous sommes ensuite revenu sur l’incroyable trailer de Star Wars Squadrons prévu pour le début du mois d’Août.

Notre invité a ensuite passé au peigne fin le Nintendo Direct Mini. Au programme, l’annonce de Monster Hunter Rise, du gameplay pour Balan Wonderworld ou même le retour de la licence Disgaea. Nous avons ensuite débriefé l’évènement PlayStation 5. Durant lequel nous avons eu le droit à des informations très attendues comme le prix, la date de sortie et des précommandes. Bien évidemment, nous sommes aussi revenus sur toutes les annonces de jeux comme Final Fantasy XVI, God of War 2 ou même Hogwarts Legacy.

Toutes ces présentations ont laissé place à un débat animé entre nos chroniqueurs, dont voici l’extrait :

