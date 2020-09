AG Hebdo – Xbox rachète Bethesda, Amazon Luna, Nier Replicant 1.22… Toutes les news de la semaine

Comme chaque semaine sur notre chaîne Twitch « AGTV », nous revenons sur l’ensemble de l’actualité et des sorties vidéoludiques. L’AG Hebdo est une émission qui prend place chaque jeudi soir à partir de 20 heures. Une semaine encore incroyable vient de passer, et si vous étiez déconnecté du monde virtuel, c’est l’occasion pour vous de tout rattraper. On va aborder plusieurs thèmes en commençant notamment avec le rachat de Bethesda par Xbox, l’annonce de Nier Replicant 1.22 ou même l’annonce incroyable de Luna, le nouveau service de streaming par Amazon. Et bien évidemment, nous parlerons de l’association Retro Du Cœur, car nous avons reçu son fondateur: Guillaume.

AG Hebdo – 24 septembre 2020

Encore une émission riche en actualité, le monde du JV n’a plus le temps de respirer en cette fin d’année 2020. Une bombe a été lancée de la part de Microsoft en annonçant le rachat de ZeniMax Media, groupe renfermant des studios très connus comme Arkane Studios, Tango Gamewroks, Bethesda ou même id Software par exemple.

Ce n’est pas tout car quelques minutes avant le lancement de l’émission, nous apprenons qu’Amazon décide de lancer Luna. Un service de cloud gaming sous forme d’abonnement à l’image d’un Xbox Game Pass. Nous revenons donc sur cette annonce toute fraîche lors de notre tour des news. Bien évidemment, en ce moment même se déroule le Tokyo Game Show 2020 et Nier Replicant 1.22 est apparu durant l’évènement. Nous avions donc la présence de Guillaume, fan de la série, pour nous détailler les différentes annonces.

Lors de la dernière partie de cette émission, nous sommes revenus sur l’association Retro Du Cœur. Une initiative incroyable permettant à des enfants de jouer à des jeux vidéo. L’objectif étant de faire découvrir le monde du gaming à des jeunes n’ayant pas toujours la chance de pouvoir l’approcher. Guillaume nous a donc parlé des possibilités que peut offrir le jeu vidéo, un moment de partage unique pour ces jeunes.

Si vous êtes intéressé par le concept de Retro Du Cœur, n’hésitez pas à jeter un œil sur leur site directement. Il est possible de soutenir le projet en envoyant du matériel ou des jeux, on compte sur vous.