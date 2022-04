Adibou fait son grand retour dès aujourd’hui avec une application d’apprentissage pour les 4-7 ans signée Wiloki

Nous vous en parlions il y a quelques mois, une star vénérée des jeunes enfants des années 90-2000 créée par Ubisoft (qui soutien le projet aujourd’hui encore), Adibou, effectue son grand retour dès aujourd’hui sur les smartphones et tablettes tournant sous iOS et Android pour la somme unique de 9,99€.

Ce retour se fait par le biais d’une application de soutien scolaire et d’apprentissage, où les enfants âgés de 4 à 7 ans peuvent désormais apprendre à lire, à compter, à faire pousser des légumes ou encore à cuisiner, le tout en s’amusant sur cette plateforme qui se veut 100% sécurisée et où les parents pourront avoir le contrôle de ce que l’enfant voit, apprend et sur le temps passé sur l’application.

Rejoins-nous dans le monde d’Adibou

Cet air musical rappellera de merveilleux souvenirs aux jeunes parents ayant certainement connu ce petit bonhomme à la casquette rouge et aux animaux rigolos dans leur propre enfance. Au programme de ce retour vidéoludique, Adibou nous propose donc près de 1500 activités entre mathématiques, français, acquisition des savoirs-être et jeux éducatifs (potager, champ de fleur, préparation de gâteaux etc.) ou encore de la visualisation de clips musicaux adaptés ou l’écoute de podcasts éducatifs.

Le site officiel explique ainsi la méthode utilisée par cette application : « Le jeu éducatif Adibou s’appuie sur des algorithmes évolutifs. Ceux-ci permettent, d’une part, de repérer les points forts et axes d’amélioration des enfants de maternelle et de CP, et d’autre part, d’identifier les leviers de motivation. De plus, [cette] technologie est associée à un découpage très fin des compétences à assimiler. Cela permet donc de construire un parcours d’apprentissage personnalisé, adapté à chaque enfant. Enfin, [les] contenus et méthodes ont été conçus avec des enseignants et des experts en technologies de l’éducation. »

La plateforme propose la possibilité de créer jusqu’à 8 profils simultanés afin que chaque enfant (et parents, on ne vous jugera pas) puisse s’essayer à ces contenus ludiques et variés. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire d’être connecté à internet (sauf pour créer les comptes) pour profiter du contenu qui peut donc être emmené partout en voyage par exemple. Différents lieux sont d’ailleurs proposés au sein du royaume d’Adibou comme Le Potager, Le Coin des Fleurs, Le Salon, La Tour du Savoir et La Cuisine tant connue et appréciée à l’époque pour sa création de gâteaux loufoques et parfois peu ragoûtants.

Un système de points et d’étoiles liés à des défis (plus d’une centaine au lancement) permet aux parents de suivre les progrès de leurs enfants et ainsi permettre d’identifier les contenus à approfondir ainsi que ceux qui sont déjà maitrisés. A noter enfin que l’application se veut être très sécurisée car proposant un contrôle du temps passé, un anonymat garanti mais également une absence totale de publicité (il s’agit d’une application payante rappelons le) ou d’achat intégré ainsi qu’aucun DLC payant à venir.

Le jeu possède néanmoins une composante multijoueur à venir avec la création souhaitée d’une véritable communauté de joueurs et joueurs de par le monde ainsi que des enrichissements de contenus qui peuvent passer par la présence de lives animés par des personnages de l’univers de Wiloki ou d’Adibou.

Sachez que nous vous proposerons très bientôt un retour exhaustif sur ce que vaut cette application au niveau de son contenu, son accessibilité, sa sécurité et son ergonomie notamment.

Pour rappel, Adibou par Wiloki est disponible sur les smartphones et tablettes tournant sous iOS et Android au prix de 9,99€ par appareil, directement sur les stores concernés ou via le site officiel de l’application. Précisons pour terminer que Wiloki est une application de soutien scolaire pour les enfants de 7 à 14 ans créée par 3 frères et soeurs (qui se trouvent être les enfants du créateur d’Adibou, Roland Oskian) et disponible avec un abonnement mensuel ou annuel pour ces tranches d’âge.