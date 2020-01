ActuGaming recrute de nouveaux rédacteurs, streamers…

Dans l’optique de fortifier nos rangs et de nous préparer pour la rentrée, ActuGaming recrute. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le déroulement des recrutements et ce que nous cherchons.

Mise à jour du 14 janvier 2020 : Les recrutements sont de nouveaux ouvertes pour les postes suivants :

Streamers (Postuler)

Rédactrices/Rédacteurs (Postuler)

On vous conseille aussi de lire cet article sur notre situation et nos ambitions.

Avant-propos sur les recrutements

Tout d’abord, sachez que les postes ne sont pas rémunérés, sauf sous certaines conditions. Bien que nous sommes devenus au fil des mois un site régulièrement consulté, le projet n’est encore qu’à ses balbutiements et l’on ne peut donc rien promettre. Les revenus n’étant pas assez importants, nous préférons être transparents avec vous.

Nous sommes conscients que le poste de rédacteur est une activité qui demande un travail rigoureux et les postes de pigistes se font relativement rares sur la toile. Si nous aimerions pouvoir gratifier notre équipe, le site n’est pas encore assez stable pour assurer un quelconque revenu, nos responsables ne touchent rien depuis la création malgré les incalculables heures de travail dessus.

Vous n’êtes pas sans savoir que le milieu est compliqué mais l’on est persuadé que l’aventure avec nous mérite d’être au moins essayée et peut être un bon point d’accroche pour votre parcours professionnel. Il va de soi que nous vous proposons le meilleur environnement de travail possible dans une ambiance détendue et passionnée. Nous redistributions aussi de nombreux avantages, fournissons les jeux adéquats pour les tests et retours, des propositions pour couvrir les salons internationaux ainsi qu’une formation professionnelle pour développer vos compétences.

Les places disponibles

Beaucoup de personnes nous le demandent : il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience dans le milieu pour postuler sur ActuGaming. Si vous pensez avoir le cran nécessaire pour nous rejoindre, tentez l’aventure. Précisons que les postes s’effectuent à distance, chez vous, et que l’on demande une activité régulière mais à portée de tous.

Rédacteur Généraliste (News) Testeurs MMO Guides et soluces (de nombreux postes à prendre)

Streamer : Afin d’embellir le contenu de la WebTV, nous sommes à la recherche d’un ou plusieurs streamer(s) Avoir déjà diffusé en direct à plusieurs reprises (à titre perso ou sur une autre chaîne) Disposer d’une Webcam Qualité minimale : 720p

: Afin d’embellir le contenu de la WebTV, nous sommes à la recherche d’un ou plusieurs streamer(s) Gestionnaire de communauté : Aider dans l’animation du Discord et des réseaux sociaux (Insta, Twitter…)

: Aider dans l’animation du Discord et des réseaux sociaux (Insta, Twitter…) Vidéaste/Monteur : Monter des vidéos à destination des réseaux sociaux, monter du contenu pour notre chaîne YouTube… (nous contacter pour + d’infos)

(Les postes peuvent être malléables, un rédacteur généraliste peut très bien faire du test ou des guides.)

Pour cela, vous avez deux options.

Dans les deux cas, nous vous recontacterons dans la foulée.

Les prérequis pour postuler

Voici les critères pour envoyer votre candidature :

Avoir 18 ans ou plus

Bonne connaissance de l’univers des jeux vidéo

Être joignable facilement tout en acceptant le travail d’équipe

Être régulier (actif plusieurs fois par semaine)

Pour toute question, contactez-nous par mail ou directement sur nos réseaux sociaux.

Les postes ne sont pas rémunérés pour les raisons évoquées plus haut. Les jeux sont fournis (et donnés) pour les testeurs. Les rédacteurs ont droit à un maximum d’avantages dès qu’ils peuvent être redistribués. Les streamers ont droit à des jeux + l’intégralité des dons perçus.