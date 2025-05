Accompagnez l’exil de mexicains en quête d’un monde meilleur dans Take us North, un jeu d’aventure narratif inspiré d’histoires vraies

Take Us North se présente comme un jeu d’aventure et de survie narratif qui suit donc les voyages de migrants et de demandeurs d’asile sur le chemin de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Ce thème lourd et très peu illustré sur la scène vidéoludique s’inspire d’histoires vraies recueillies auprès de migrants et de demandeurs d’asile par les équipes d’Anima Interactive dont Karla Reyes, une fille de parents immigrés du Guatemala.

Et que quelqu’un vous tende la main

Take us North vise à sensibiliser les populations et changer les regards sur ces personnes dont le seul objectif en s’exilant est la survie. A ce titre, Take Us North suivra le parcours vécu par les migrants lorsqu’ils traversent le désert de Sonora, risquant leur vie pour espérer quelque chose de mieux. Le périple débutera à Nogales, au Mexique en se poursuivant vers le nord en évitant au mieux la police de l’immigration, mais aussi le risque de déshydratation et de famine. Des thèmes sombres, durs et terriblement d’actualité.

En tant que jeu solo très fort narrativement parlant de alternant cinématiques 2D relatant des souvenirs et scènes jouables en 3D, Take us North a bénéficié du soutien de l’état de New-York mais aussi du programme d’accélération de ID@Xbox pour financer une partie du projet. Comme cela ne sera pas suffisant, le studio a créé une page Kickstarter pour présenter son jeu en vue du lancement de la campagne prochainement. Take us North est prévu au moins sur PC et Xbox prochainement et sera présenté un peu plus en détails lors du Tribeca Festival du mois de juin.