A Long Way Down sera disponible sur Steam la semaine prochaine

Le RPG en construction de deck développé par Seenpapsis Studio, va faire son apparition sur Steam le 16 janvier. A Long Way Down tire son inspiration d’autres, tels que du très bon RPG Darkest Dungeon, ou des jeux de carte rogue-like Slay the Spire et Hand of Fate.

Un nouveau deck building

Le jeu prend place dans un monde sombre, abritant un labyrinthe dans lequel vous devrez vous dessiner une route. Pour y parvenir, il faudra se retrousser les manches, former un groupe et utiliser des cartes, afin d’en vaincre les monstres… et peut être l’esprit machiavélique qui semble occuper le lieu.

A Long Way Down sera disponible le 16 janvier sur Steam, mais sous forme d’accès anticipé, et le restera pendant 4 à 8 mois. Il proposera, pour l’instant, 2 à 3 heures de jeux pour environ 40 cartes, 3 personnages jouables et une douzaine de monstres.