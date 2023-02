404 game reset présente ses premiers personnages

Le jeu mobile 404 Game Reset, qui s’écrit officiellement 404 Game Re:Set et se prononce Error Game Reset, a eu droit à son showcase promis un peu plus tôt dans la semaine. Et malheureusement, la vidéo de 7 minutes ne nous a pas beaucoup plus avancé que le très cryptique teaser.

404 Game Reset n’arrive pas à choisir entre licences connues et waifus

La petite erreur de Sega avait permis de savoir que Yoko Taro était le directeur créatif du projet et on a appris aujourd’hui que le character designer serait Yuugen que vous pourriez connaître pour les Ateliers Mysterious (Sophie, Firis ou Lydie & Suelle) par exemple. Et non, il ne va pas redesigner les héros iconiques de Sega puisque ce gacha ne permettra pas de les utiliser mais va plutôt proposer des personnages inédits inspirés des licences de l’éditeur.

Un peu comme Hyperdimension Neptunia personnifie les consoles de manière parodique ou Sega Hard Girls de manière plus officielle. Notez que les premières licences confirmées sont After Burner, Out Run, Virtua Cop et Virtua Fighter et que ce n’est pas un hasard puisque le but est bien de remettre en avant des jeux plus anciens.

Dans une interview au site 4Gamer, le producteur Gosuke Nakamura explique qu’au début du projet, le but était de s’arrêter aux jeux apparus apparus aux environs de l’année 2000. Mais que forcément, si le succès est au rendez-vous et que 404 Game Reset connait une bonne longévité, il se pourrait bien qu’ils commencent à piocher dans les titres plus récents.

Ok donc Nikke: Goddess of Victory mais pour les fans de retro ?

On nous promet d’ailleurs la participation d’autres éditeurs, ce qui serait encore plus drôle vu le principe du jeu. En effet, dans le scénario imaginé par Taro Yoko, Sega est une entreprise maléfique qui domine le monde, il faudra donc mettre fin à leur domination à l’aide de leurs anciennes marques et de certains concurrents donc.

Côté gameplay, les développeurs sont restés très flous. Ils répètent qu’il s’agit bien d’un RPG mais qui n’aura rien de classique puisqu’il s’approche aussi du jeu de tir. On retrouvera un monde « réel » et un cyberespace où vivent nos personnages ce qui explique probablement pourquoi les rares images du jeu montraient des illustrations 2D, des modèles 3D mais aussi du pixel art des personnages.

Les pré-enregistrements sont désormais ouverts sur iOS et Android pour avoir droit aux traditionnels bonus si certains paliers sont atteints. Et évidemment pas un seul mot sur une éventuelle sortie en dehors de son pays d’origine. 404 Game Reset est prévu pour le printemps 2023 au Japon.