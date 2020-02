Quatre jeux SteamWorld rejoignent le catalogue Stadia

Après une sortie assez chaotique et un catalogue de lancement particulièrement pauvre, Stadia compte bien faire mieux en 2020. Bien mieux. Certains diront que cela ne sera pas bien difficile mais force est de constater que Google fait des efforts en annonçant des rachats de studio ou en annonçant ses plans pour l’année. Cette fois, ce sont quatre nouveaux jeux qui déboulent.

SteamWorld rejoint le catalogue

C’est donc la série SteamWorld qui va prochainement rejoindre la liste des jeux disponibles sur Stadia. Les possesseurs de l’offre de Google pourront mettre la main sur :

SteamWorld Dig

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Heist

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Il s’agit respectivement du très sympathique jeu de plateforme et d’aventure dans les mines, sa suite qui reprend le même concept, un jeu de stratégie et un jeu de carte aux composantes RPG. Pour l’instant pas de date mais il faut savoir que les épisodes SteamWorld Dig 2 et SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech seront inclus dans l’abonnement Stadia Pro et seront donc accessibles gratuitement pour les abonnés.