Zenless Zone Zero : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 1.6 (nouvelle version d’Anby, Trigger, code polychrome…)

Le passé d’Anby enfin révélé

Cette mise à jour 1.6 de Zenless Zone Zero devrait largement se concentrer sur le personnage d’Anby et sur son passé, avec tout un tas de nouveaux personnages à rencontrer, qu’ils soient amicaux ou non, comme les Oiseaux-moqueurs, une bande de voleurs. L’Escouade Argent devrait donc nous révéler quelques secrets avec une nouvelle quête principale qui sera l’épilogue de cette première partie du jeu. Anby et Trigger auront aussi droit à des quêtes de personnage.

Les bannières de la version 1.6

Le premier personnage de rang S de cette nouvelle mise à jour sera donc une autre version d’Anby, qui sera d’attribut électrique/attaque qui va marquer ses ennemis avec des attaques normales pour infliger par la suite plus de dégâts avec l’attaque chargée. Son attaque ultime infligera quant à elle des dégâts dans une large zone tout en appliquant des cumuls de marque.

Le second personnage de rang S est donc Trigger, ou Gâchette en bon français. Une agent de type confusion/électrique, qui se battra principalement avec l’aide de son sniper, qu’elle pourra même utiliser en mode visée libre. Elle disposera d’attaque de soutien lorsqu’un autre personnage prendra le relai.

Un personnage de rang A est également prévu, nommé Pulchra, qui sera de type confusion/physique. Elle pourra entrer dans un état où elle infligera davantage de dégâts de confusion, même hors du champ de bataille.

Pour la première bannière, la nouvelle version d’Anby sera proposée aux côtés de Burnice, avec Pulchra qui sera aussi présente. La deuxième bannière mettra en avant Trigger et Zhu Yuan.

Les événements de la version 1.6

La Néantre Zero sera au cœur d’un nouvel événement nommé « Danse sur des fils » où il sera possible de recombattre deux terribles boss, dont Geppetto, à un nouveau mode de difficulté. Pour nous aider, de nouveaux attirails seront disponibles pour certains personnages comme Astra Yao ou Corin. Un mode de jeu sera aussi ajouté à la Néantre Zero avec « Opération des ombres », où chaque combat disposera de règles spéciales.

Dans l’événement « En avant, petit titan », il faudra aider un Bangbou ayant un souci de mémoire. Ici, les combats prendront une autre dimension avec une caméra en vue de dessus. On contrôlera ici le Bangbou qui tirera sur les ennemis, pendant que les agents combattent. Terminer les défis de cet événement vous donnera accès au personnage de Pulchra. Autre événement au nom similaire, « Petit chevalier, grand assaut » mettra lui aussi en avant un Bangbou se prenant pour Don Quichotte. On devra ici participer à des défis journaliers prenant toutes sortes de formes.

Corin vous demandera aussi un coup de main pour l’événement « Monde virtuel : Tempête de guerre », avec des combats thématiques où il faudra utiliser des agents spécifiques pour remplir certains défis. Pulchra va aussi vous solliciter avec « Livreuse féline essoufflée ».

On retrouvera même un mode de jeu sous la forme d’un stand de tir, où Trigger devra tirer sur des cibles à distance avec la visée libre. Et comme d’habitude, un bonus de connexion avec 10 bandes maîtresse vous sera proposé.

Le code polychrome bonus

Durant le live de présentation, un code pour obtenir des polychromes a été proposé et n’est valable que quelques heures seulement :

SOLDIER0ANBY

Quand sortira la version 1.6 de Zenless Zone Zero ?

La version 1.6 de Zenless Zone Zero sera disponible à partir du 12 mars prochain. Une maintenant aura lieu dans la matinée avant l’ouverture des serveurs et la distribution de compensations.

Zenless Zone Zero est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.