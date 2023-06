Yupitergrad 2: The Lost Station propulse sa fenêtre de sortie sur SteamVR et Quest 2 en vidéo

Le spider-man soviétique est de retour

La suite de Yupitergrad est déjà disponible sur le Pico 4, mais va finalement sortir sur les autres casques de réalité virtuelle, étant donné que l’exclusivité temporaire semble se terminer pour le constructeur chinois. C’est ainsi que l’on retrouvera sur Yupitergrad 2: The Lost Station tout le sel du premier opus.

Nous y retrouverons logiquement cet aspect aérien, avec la nécessité de s’accrocher au plafond avec nos deux armes ventouses. Des combats semblent cette fois-ci s’incorporer dans le gameplay de ce second opus pour un peu plus de variété, ce qui manquait clairement sur le premier opus. Le titre semble pour l’heure dans les clous du premier volet, en espérant avoir une narration encore plus folle et déjantée sur ce nouvel épisode.

Qu’on se le dise, la production de Gamesdust fera certainement encore le boulot, et nous émerveillera une fois de plus avec sa direction artistique cartoon qui en jette. Concernant sa fenêtre de sortie, Yupitergrad 2: The Lost Station nous parviendra normalement en juillet prochain sur SteamVR et le Meta Quest 2. Sachez qu’il sortira également sur le HTC XR Elite.