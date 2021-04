Yoko Taro (NieR Automata) travaille sur un nouveau projet non annoncé

Lors d’un live consacré à NieR Replicant ver.1.22474487139 qui sort très bientôt, le directeur créatif Yoko Taro déclare plancher déjà sur un nouveau projet. Et cela ne semble pas être un nouveau jeu mobile.

Un description un peu lunaire

Après avoir enchaîné les jeux mobiles avec SINoAlice et NieR Re[in]carnation, Yoko Taro travaille déjà sur un nouveau jeu dont on ne sait pratiquement rien. Il s’agira apparemment d’un projet de moyenne envergure (semblable à « une équipe de jeu indépendant ») qui sera disponible uniquement en version dématérialisée. Le titre mélangera aussi « nouveautés et nostalgie » même si cela ne veut pas dire grand-chose.

On espère avoir plus d’informations prochainement. En attendant, vous pouvez toujours mettre la main sur le remaster du tout premier NieR le 23 avril prochain, d’autant que le contenu inédit a été présenté aujourd’hui même.