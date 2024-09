Yakuza Wars : Les premières images du jeu de Sega montrent à quoi devrait ressembler le spin-off mobile de la saga Like a Dragon

Sega le répète lors de chaque bilan financier : les licences Persona et Like a Dragon vont maintenant se développer sur d’autres plateformes et médias, dont le secteur mobile. Persona 5: The Phantom X est un bon exemple de cette nouvelle stratégie. Restait à découvrir comment la licence Like a Dragon, ou Yakuza si vous préférez, allait s’adapter à ce format. On découvre aujourd’hui que l’éditeur serait en train de plancher sur un certain Yakuza Wars, dont le nom de domaine avait été trouvé il y a quelques semaines, et qui serait un jeu mobile pas franchement séduisant au premier abord.