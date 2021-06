Yakuza Like A Dragon serait prévu pour arriver prochainement dans le Xbox Game Pass selon un leak

Les rumeurs s’enchaînent autour du Xbox Game Pass au fur et à mesure que l’on se rapproche de la conférence Xbox – Bethesda. Après Back 4 Blood, c’est au tour de Yakuza Like A Dragon de faire parler de lui avec une potentielle sortie sur le Xbox Game Pass grâce à un supposé leak.

Une confirmation demain ?

Une image laisse ainsi entrevoir l’arrivée du jeu sur le Xbox Game Pass, et si on pourra dans un premier temps douter de ce genre de leak, Tom Warren de The Verge a confirmé cette information dans la foulée.

Bien entendu, voir le jeu débarquer sur le service de Microsoft n’a rien d’étonnant étant donné la nouvelle relation de confiance entre SEGA et Microsoft. Il ne reste maintenant plus qu’à savoir quand le jeu sera disponible dans l’abonnement, et on devrait sans doute le savoir dès demain durant la conférence Xbox – Bethesda.