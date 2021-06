Back 4 Blood pourrait arriver sur le Xbox Game Pass dès sa sortie

On a l’impression de manger ce genre de rumeurs à chaque nouveau jeu, surtout les jeux orienté coopération et multijoueur, mais cette fois-ci, il y a une peu plus de concret. Back 4 Blood pourrait arriver sur le Xbox Game Pass si l’on en croit un message en provenance du stream de présentation du jeu qui aura lieu demain.

Une grosse opération pour Microsoft ?

Ce dernier indiquait alors que Back 4 Blood serait intégré dans le Game Pass PC et consoles dès sa sortie. Bien entendu, le message a vite été retiré, mais les utilisateurs de Reddit sont plus rapides et ont pu faire une capture d’écran.

Cela ne serait guère étonnant, étant donné que Microsoft va annoncer dès demain de grosses nouveautés pour son Game Pass, et que la présentation de Back 4 Blood aura lieu plus tard dans la même soirée. De plus, avec le Game Pass, c’est l’assurance pour un jeu multi de fonder une communauté dès le lancement, à l’instar de Outriders qui en a bien profité.

On verra si tout cela se vérifie dès demain, soit lors de la conférence Xbox, soit lors de la présentation du jeu.