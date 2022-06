Xenoblade Chronicles 3 aura droit à son propre Nintendo Direct le 22 juin

Fausse alerte. Toujours pas de « vrai » Nintendo Direct en vue pour le constructeur cet été, même si certains font mention d’une prise de parole fin juin. Et cela semble bien normal, puisque Nintendo a déjà beaucoup de jeux à vendre pour les prochaines semaines, et doit donc s’attarder un peu plus sur chacun d’entre eux avant de se lancer dans une présentation de ceux qui sortiront en fin d’année. C’est dans cette optique que l’on apprend aujourd’hui qu’un Nintendo Direct consacré exclusivement à Xenoblade Chronicles 3 aura lieu dès ce mercredi.

Une grosse présentation pour le JRPG

Rendez-vous le 22/06 à 16:00 pour un Xenoblade Chronicles 3 Direct d’environ 20 minutes dédié à cette nouvelle aventure RPG à venir sur Nintendo Switch.

🎥 https://t.co/93nCRidUwe pic.twitter.com/YIj0fgVNuy — Nintendo France (@NintendoFrance) June 20, 2022

Le JRPG va donc avoir droit à sa propre émission un mois avant sa sortie pour nous présenter plus en détails son univers, ses personnages, et son gameplay avec son système de combat.

Ce Nintendo Direct spécial Xenoblade Chronicles 3 aura donc lieu le mercredi 22 juin à 16 heures (heure française), et devrait durer aux alentours de 20 minutes.

On peut donc s’attendre à en découvrir beaucoup sur ce prochain épisode, et on saura peut-être quand les précommandes de l’édition collector ouvriront en France. En sachant que l’édition de base du jeu est d’ores et déjà disponible en précommande dans plusieurs boutiques.

Quand aura lieu le prochain vrai Nintendo Direct ?

Forcément, avec cette annonce d’un Nintendo Direct surprise centré exclusivement sur un jeu, les fans de Nintendo désespèrent de savoir quand aura lieu le prochain Nintendo Direct majeur du constructeur, sachant que ce dernier a fait l’impasse sur les festivités du Summer Game Fest début juin (même si techniquement, l’événement dure tout l’été).

Des rumeurs faisaient mention d’un Nintendo Direct pour le 29 juin, soit tout pile une semaine après celui consacré à Xenoblade Chronicles 3. Certains diront qu’il s’agit d’une coïncidence, d’autres y verront un indice de plus. Le JRPG aura eu sa grosse présentation, Fire Emblem Warriors: Three Hopes sera déjà sorti… De quoi laisser le champ libre à Nintendo pour nous parler du futur, même si Splatoon 3 est encore à l’horizon.

On en saura plus dans les prochains jours.