Xbox Series S : L’espace libre sur le disque dur serait de 364 Go

Avec un console exclusivement tournée vers le numérique, Microsoft tente de vendre la Xbox Series S comme une machine d’entrée de gamme, plus accessible sans pour autant être à la traine, avec des caractéristiques techniques très intéressante. Mais son concept de base couplé à un disque dur trop petit pourrait limiter son intérêt.

Un disque dur trop léger ?

Sur Reddit, on a pu trouver de nombreux témoignages qui ont pu recevoir la console en avance, et qui donnaient alors plus d’informations sur cette Series S, notamment son disque dur. Affiché à 512 Go, ce qui est déjà peu pour une console qui ne possède pas de lecteur, il faut en réalité compter sur 364 Go d’espace libre, le reste étant occupé par le système d’exploitation. Une information qui a ensuite été vérifiée dans les différents tests officiels de la console.

C’est peu, voire trop peu pour certains, surtout pour une console qui demande de télécharger tous les jeux. Si cela ne posera pas trop de problème aux personnes ayant la fibre, ou ne jouant qu’à très peu de titres, d’autres seront sans doute gênés par ce manque d’espace initial. Il suffit de voir qu’un Call of Duty Black Ops Cold War, qui pèsera environ 136 Go, remplira déjà plus d’un tiers de la console pour se rendre compte du trop peu d’espace proposé.

Voilà de quoi donner à réfléchir à ceux qui souhaitent se procurer une Xbox Series S plutôt qu’une Xbox Series X. Si les deux consoles vous intéressent, vous pouvez consulter notre article récapitulatif sur les précommandes, mais aussi notre test de la Xbox Series X, qui propose un disque dur plus important.