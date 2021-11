Xbox : Phil Spencer parle de sa succession et de la viabilité du Game Pass

Phil Spencer est aujourd’hui la figure publique de la marque Xbox, et ce depuis pas mal d’années, à tel point que l’on imagine mal qui pourrait occuper son rôle lorsqu’il partira. L’intéressé a justement abordé la question dans une récente interview accordée à GQ, tandis qu’il a aussi déclaré d’autres détails intéressants lors d’un autre échange avec Axios, cette fois-ci autour du Xbox Game Pass.

Qui pour succéder à P3 ?

Mais avant de revenir sur l’abonnement de Microsoft, le boss de Xbox est revenu sur son parcours chez Microsoft, qui s’étale sur plus de 30 ans. Inévitablement, quelqu’un devra prendre sa place un jour ou l’autre, et Phil Spencer déclare qu’il pense forcément à ce moment :

« De toute évidence, en étant ici depuis 33 ans, j’ai plus d’années derrière moi que devant moi. Mais il n’y a rien de plus important pour moi en ce moment que la longévité et la pérennité de cette équipe. »

Quand au moment où il se retirera de ce poste, il affirme que c’est forcément quelque chose qu’il doit planifier :

« Vous devez le faire lorsque vous pensez à la santé à long terme de l’équipe. Pour s’assurer que l’équipe est bien là où il faut. Que la culture de l’entreprise est à sa place. Que nous prenons les bonnes décisions sur qui parier sur l’avenir. Tout cela doit me survivre. »

Si ce moment n’est pas encore venu, il y a forcément déjà des candidats qui sont en bonne place pour reprendre le rôle de Spencer. On pense en premier lieu à Sarah Bond, vice-présidente, qui prend de plus en plus de place dans les communications du groupe, mais aussi à Matt Booty, directeur des Xbox Game Studios.

Le Xbox Game Pass fonctionne

L’une des plus grandes réussites de Spencer à la tête de Xbox est sans aucun doute le Xbox Game Pass. Alors que le programme continue d’amasser de plus en plus d’abonnés, certains s’interrogent encore sur sa viabilité, pensant que Microsoft dépense actuellement beaucoup d’argent sous la forme d’un investissement, sans que celui-ci ne soit encore rentable.

Mais ce n’est pas du tout le cas pour Spencer :

« Je sais qu’il y a beaucoup de gens qui aiment écrire que nous brûlons de l’argent en ce moment pour un futur pactole à la fin. Non. Le Game Pass est très, très viable en ce moment. Et il continue à grandir. »

Avec le succès de Forza Horizon 5, qui s’est hissé dans le top des ventes Steam alors qu’il est compris dans le Xbox Game Pass, on imagine en effet que le système fonctionne bel et bien.