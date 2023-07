Xbox a conçu la première manette qui sent la pizza

À l’occasion du prochain film de Paramount Pictures, « Ninja Turtles Teenage Years », prévu pour août 2023, Xbox offrira un nombre limité de manettes sans fil vertes parfumées à la pizza. « Conçues pour diffuser l’odeur du repas bien-aimé des Tortues pendant votre temps de jeu, ces manettes Xbox sans fil exclusives sont équipées d’un diffuseur de parfum intégré en forme d’une délicieuse part de pizza de New York », a déclaré Josh Stein de Xbox.

Elle se décline en quatre variantes, chacune représentant les couleurs, les armes et la personnalité des célèbres tortues : Leonardo, Raphael, Donatello et Michelangelo. Pour avoir une chance d’en gagner une, les fans doivent suivre le compte officiel Xbox Game Pass sur Twitter et retweeter le tweet ci-dessous (le compte international semble uniquement concerné).

the pizza party never stops with these guys🍕

follow @XboxGamePass & RT this post with #XboxTMNTMoviesweepstakes for a chance to win these TMNT-inspired controllers!

be sure to see @TMNTMovie in theatres 8/2/23 in the US!

ages 18+. ends 08/13/23. rules: https://t.co/C2Pjfi7yru pic.twitter.com/h6P3sjcvu7

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) July 24, 2023