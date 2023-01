WWE 2K23 ouvre ses précommandes en affichant fièrement John Cena sur sa jaquette

Votre prochaine dose de 619, de RKO et de Attitude Adjustment arrivera très vite, puisque WWE 2K23 sort maintenant dans moins de deux mois alors qu’il vient tout juste d’être annoncé par 2K Games. Cet épisode promet d’introduire quelques nouveautés et un roster encore plus élargi que par le passé, tout en mettant en avant un athlète pas comme les autres : John Cena. La superstar de la WWE, aujourd’hui très active dans le milieu du cinéma à Hollywood, a droit aux honneurs pour WWE 2K23 avec une jaquette à son effigie. Et si cela vous suffit pour attendre de pied ferme le jeu, vous pouvez d’ores et déjà le précommander.

Où précommander WWE 2K23 ?

2K Games n’aura pas tardé avant l’ouverture des précommandes, même si pour le moment, il n’est possible de trouver que l’édition standard du jeu chez les différents revendeurs, et plus spécifiquement chez Amazon. Si cette édition ne réserve rien de spécial, en la précommandant, il est possible de mettre la main sur le pack bonus Bad Bunny, qui permet de débloquer le rappeur en tant que personnage jouable.

Et comme annoncé auparavant, les éditions PS5 et Xbox Series sont affichées à un tarif légèrement plus élevé, la faute à une absence de mise à niveau gratuite.

WWE 2K23 sera disponible dès le 17 mars prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.