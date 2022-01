Dying Light 2 est repoussé de plusieurs mois sur Nintendo Switch

Alors que sa sortie approche à grands pas, Dying Light 2 ne sera finalement pas disponible sur l’ensemble des plateformes début février. A quelques jours du lancement, Techland annonce une mauvaise nouvelle pour les possesseurs d’une version Nintendo Switch qui ne pourront pas y jouer à l’heure en cloud. Rassurez-vous, les autres supports ne bougent pas.

Un besoin de peaufiner la technique

Ce n’était pas forcément la version la plus convoitée pour jouer à Dying Light 2 mais la Switch n’accueillera pas le titre en cloud dans les prochaines semaines. Le studio polonais vient d’annoncer que la mouture Nintendo ne sera pas prête à temps et qu’il était nécessaire de la repousser pour peaufiner la technique. La durée exacte du report n’est pas connue mais Techland explique avoir pour objectif « de rendre le jeu accessible sur Nintendo Switch dans les six mois suivant la date de sortie initiale ». On reste donc bien sur une fenêtre fixée à 2022.

Pour les autres plateformes, cela ne change pas : la date de sorite Dying Light 2 Stay Human est toujours fixée au 4 février 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Les précommandes sont ouvertes sur Amazon et les autres revendeurs. Sachez aussi que le titre devrait avoir droit à au moins 5 ans de contenu post-lancement et que sa durée de vie complète avoisine les 500 heures de jeu.