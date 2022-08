Accueil » Actualités » Wizards of the Coast présente les nouveautés à venir concernant Donjons & Dragons et Magic : L’Assemblée

Lors d’un évènement en ligne ayant eu lieu ce 18 août, Wizards of the Coast a dévoilé les prochaines nouveautés et annonces concernant ses deux licences fétiches : Donjons & Dragon et Magic : L’assemblée.

Donjons & Dragons

Les rôlistes auront largement de quoi boire et manger durant 2022 et au-delà puisque les annonces autour de la célèbre franchise du jeu de rôle sur table se sont enchaînés avec notamment deux belles surprises : D&D Beyond et One D&D. D&D Beyond est une plateforme qui vous permet de jouer partout et de manière plus immersive. Vous pourrez retrouver tous les contenus des livres en versions digitales mais aussi vos personnages et toutes les informations nécessaires pour le bon déroulement de vos parties, cela inclut les jets de dés. Grâce à un outil 3D en cours de développement, il vous sera aussi possible de faire vivre vos campagnes virtuellement avec un moteur graphique dédié tournant sous Unreal Engine.

One D&D est une nouveauté destinée à attirer une nouvelle génération de joueurs et joueuses qui voudraient se lancer dans l’aventure Donjons & Dragons. Il s’agit d’un nom de code de la prochaine génération du jeu de rôle qui incorpore des règles actualisées et rétrocompatibles avec la cinquième édition du jeu. Vous pouvez dès maintenant vous rendre sur DnDBeyond.com pour vous inscrire et participer aux tests publics de One D&D.

L’incorporation de D&D Beyond se fera d’ailleurs avec la prochaine aventure de la licence : Dragonlance : Shadow of the Dragon Queen. Un pack avec les versions physiques et numériques de Dragonlance : Shadow of the Dragon Queen (standards et Deluxe) sera proposé aux fans afin qu’ils aient constamment le choix entre les deux façons de jouer. Les précommandes sont ouvertes sur dndstore.wizards.com et permettront d’avoir un accès anticipé à l’aventure sur D&D Beyond dès le 22 novembre 2022.

Magic : L’assemblée

Le célèbre jeu de cartes nous dévoile de très belles choses à venir pour la licence dont des collaborations très attendues qui s’illustrent enfin. Une nouvelle vient d’ailleurs d’être annoncée puisque Doctor Who, la célèbre série science-fiction de la BBC, sera également de la partie. Avec Universes Beyond, les joueurs pourront donc posséder des cartes issus d’illustres franchises :

Warhammer 40000 : Au programme nous avons quatre deck Commander, quatre Anneaux Solaires ayant pour thème chaque faction représentant les Forces de l’Imperium, la Nuée de Tyranides, les Dynasties Nécrons et Les Puissances de la Ruine. Les cartes de l’édition collector de chaque deck Commander bénéficient d’un traitement Foil inédit.

Le Seigneur des anneaux : Au cours du troisième trimestre 2023, il sera possible de redécouvrir de nombreux personnages et scènes iconiques de la Terre du Milieu grâce à cette collaboration avec l’œuvre de Tolkien. On pourra notamment collectionner 18 cartes formant une œuvre illustrant la Bataille des Champs du Pelennor, la plus grande bataille de la Guerre de l’Anneau à Minas Tirith.

Doctor Who : Cette collaboration proposera des decks Commander, des boosters à collectionner et des cartes Secret Lair aux couleurs du célèbre voyageur de Gallifrey et ses nombreuses formes.

Outre les collaborations, Magic fêtera son 30eme anniversaire en 2023 et Wizard of the Coast nous prépare donc de jolies choses pour cette année très spéciale. Les festivités, qui dureront toute l’année, débuteront dès 2022 et comprendront l’événement Magic 30 qui se tiendra à l’EXPO de Las Vegas au World Market Center du 28 au 30 octobre prochain.

La feuille de route est ainsi déjà toute tracée jusqu’en 2024 avec quelques retours dans le passé pour les vétérans grâce à l’extension Dominaria United, un plan d’existence du premier jeu Magic sorti en 1993. Pour la suite, nous aruons donc : L’arc de l’histoire de Phyrexia se poursuit avec La Guerre Fratricide, qui sera disponible en novembre, suivi de Phyrexia: All Will Be One, qui sortira au premier trimestre 2023, et qui se terminera par March of the Machine, la conclusion de l’histoire, au deuxième trimestre 2023. March of the Machine: The Aftermath, qui sortira également au deuxième trimestre 2023, viendra clore March of the Machine et explorera les changements fondamentaux qui ont eu lieu dans le multivers de Magic. Au troisième trimestre 2023, les joueurs retourneront à Eldraine, l’univers préféré des fans qui s’inspire des contes de fées classiques, avec Wilds of Eldraine. L’année 2023 s’achèvera à son quatrième trimestre avec la sortie de Lost Caverns of Ixalan où des pirates, des dinosaures et des vampires lutteront pour le pouvoir.