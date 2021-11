Windjammers 2 arrivera aussi sur Xbox One, directement sur le Xbox Game Pass

Annoncé depuis un moment maintenant, Windjammers 2 se fait attendre, et jusqu’ici, on ne l’attendait que sur PC, Nintendo Switch ainsi que sur PlayStation 4 et Google Stadia. La question d’une version Xbox restait en suspens, mais Dotemu a aujourd’hui pris la parole pour confirmer l’arrivée de ce portage.

Windjammers 2 sera bien partout

PERFECTO!#Windjammers2 is officially coming to Xbox One and @XboxGamePass! 🥏🔥 Let's celebrate the return of the Great Jordi Costa and meet a new challenger, Sammy Ho! pic.twitter.com/IgIWH2jKkg — Dotemu (@Dotemu) November 17, 2021

En même temps qu’un trailer qui met en scène le retour de Sammy Ho et de Jordi Costa comme personnages jouables, l’éditeur français a annoncé que ce Windjammers 2 arrivera aussi sur Xbox One en plus des autres plateformes. Et même mieux, puisque le titre sera aussi disponible directement dans le Xbox Game Pass, à la fois sur consoles et PC.

Malheureusement, on ne sait toujours pas quand arrivera ce Windjammers 2, si ce n’est probablement au cours de l’année 2022.