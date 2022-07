Wildflower Interactive : Bruce Straley (ex-Naughty Dog) annonce la création de son propre studio de jeux vidéo

Connu notamment pour son travail sur Uncharted 2: Among Thieves, The Last of Us ou encore Uncharted 4: A Thief’s End, cela faisait un moment que Bruce Straley n’avait pas fait parler de lui. Cinq ans après avoir quitté Naughty Dog, le développeur américain est revenu sous le feu des projecteurs en annonçant la fondation de son propre studio de jeux vidéo, Wildflower Interactive.

Un premier projet en préparation

Comme il l’explique dans une vidéo partagée hier sur les réseaux sociaux, « en 2017, j’ai quitté l’industrie sans savoir si je ne voulais plus faire de jeux. Mais plus j’étais absent, plus je pensais […] à tout ce qui restait à faire et à tout ce que je voulais faire encore. Et cette idée ne cessait de me suivre. J’ai donc appelé quelques amis et nous avons commencé le prototypage. Et l’idée a commencé à faire son chemin. Cela a recommencé à devenir excitant ! Et j’ai réalisé que je devais créer ce jeu. »

Il ajoute ceci : « Mais si je veux faire ce jeu, cela signifie que je dois construire une équipe. Et si je construis une équipe, je dois construire une entreprise. Et, si nous voulons faire ça, alors nous devons le faire de la bonne façon. Cela doit être inclusif, équitable et collaboratif. […] Je suis ravi d’annoncer notre nouvelle société, Wildflower Interactive ! Et nous avons un partenaire formidable qui soutient ce que nous faisons et qui va nous aider à atteindre le public le plus large possible. »

Notez que, sans surprise, Bruce Straley n’a partagé aucune information concrète sur ce projet qui est actuellement en production ou sur l’identité de ce partenaire. Tout ce que l’on sait pour le moment est que l’équipe dont il parle accueille des personnes ayant travaillé sur les licences Call of Duty, Pathless, Abzu et Kena: Bridge of Spirits et qu’il cherche déjà à l’agrandir en recrutant dans divers domaines (designer audio, artiste VFX, programmeur…). A suivre.