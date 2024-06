Wholesome Direct 2024 : 13 jeux à retenir de la conférence remplie de jeux tout doux

Voici une sélection des jeux passés lors du Wholesome Direct qui nous ont tapé dans l’œil. la liste complète des jeux présentés est à retrouver sur le site officiel de l’événement.

Mythmatch

Plateforme : PC

: PC Date : Inconnue

Premier jeu de cette conférence, Mythmatch revisite à sa façon la mythologie grecque en nous demandant d’incarner Artémis, qui va devoir reconstruire Ithaque grâce à l’aide des mortels. Le jeu se découpe en plusieurs phases, dont une façon match-3 avec des animaux à combiner. Un concept assez unique que vous pouvez essayer grâce à la démo sur Steam.

Caravan Sand Witch

Plateforme : PC – PS5 – Switch

: PC – PS5 – Switch Date : 2024

Comment ne pas parler de Caravan SandWitch, le jeu qui a conclu notre dernière édition de l’AG French Direct ? Le titre de Dear Villagers et Plane Toast était présent lors de ce Wholesome Direct pour nous présenter une version longue de son trailer d’annonce, qui a le mérite de présenter quelques phases de gameplay pour mieux savoir à quoi s’attendre. De toute façon, si le titre attise votre curiosité, vous n’aurez pas besoin d’attendre bien longtemps puisqu’une démo est désormais disponible sur Steam.

Tiny Book Shop

Plateforme : PC

: PC Date : 2025

Si vous avez toujours rêvé d’être un libraire itinérant (pourquoi pas), Tiny Book Shop vous donnera l’occasion d’accomplir votre rêve. Vous devrez ici gérer votre petite roulotte en donnant les bons conseils vos clients et en répondant à tous les besoins côté genres, tout en personnalisant votre bibliothèque mobile. Un jeu de management cozy que vous pouvez essayer dès maintenant avec sa démo sur Steam.

Été

Plateforme : PC

: PC Date : 23 juillet

Lui aussi, vous l’avez peut-être aperçu lors d’un AG French Direct. Été revient pour mettre de la couleur dans notre vie en nous demandant de repeindre la ville de Montréal et de vivre une vraie vie d’artiste. En plus de donner vie à de véritables œuvres d’arts, vous devrez aussi gérer tout un aspect social avec les habitants du coin. On pourra bientôt tester ça de nos propres mains puisque le jeu a choisi la période la plus logique pour sortir, soit le 23 juillet (le milieu de l’été quoi).

Fantastic Haven

Plateforme : PC

: PC Date : 3ème trimestre 2024

Fantastic Haven vous invite dans un monde féérique où vous croiserez tout plein de créatures adorables à qui il faudra venir en aide. Mais le titre ne se résumera pas à cela car il faudra aussi mettre les mains dans le cambouis pour créer un refuge en partant de zéro, afin de le développer pour qu’il accueille plus de créatures. Un aspect de construction qui vient se mêler à des mécaniques d’exploration, pour trouver les ressources dont vous avez besoin et restaurer la magie dans ce monde.

Crab God

Plateforme : PC

: PC Date : 20 juin 2024

Crab God prend le pari d’être un roguelike cozy, ce qui ne va normalement pas ensemble. Dans ce drôle de mélange, vous devrez protéger l’oeuf du Dieu crabe tout en faisant progresser votre peuple afin de mieux le guider dans sa migration. Si vous échouez, vous devrez tout recommencer, mais sur la route, vous trouverez des améliorations qui rendront chaque essai unique. Une démo est disponible sur Steam.

Ila: A Frosty Glide

Plateforme : PC

: PC Date : Inconnue

Ila: A Frosty Glide a réussi à se démarquer dans cet océan de jeux grâce à sa direction artistique unique, toute cubique. Le petit monde ouvert proposé par cette aventure pourra être exploré grâce au balai magique de la sorcière, qu’elle chevauchera comme un surf/skate histoire d’avoir l’air plus cool. C’est en maniant ce balai avec dextérité que vous trouverez plein de secrets sur la carte du jeu. La démo est disponible sur Steam.

Kamaeru: A Frog Refuge

Plateforme : PC – Xbox Series – Switch

: PC – Xbox Series – Switch Date : 8 juin 2024

La scène française était décidément bien représentée durant ce Wholesome Direct puisque Humble Reeds est venu nous reparler une dernière fois de Kamaeru: A Frog Refuge. Une dernière, car le jeu sort aujourd’hui. Vous pouvez donc dès maintenant construire votre refuge pour accueillir des grenouilles de toutes sortes, en personnalisant votre marais à votre guise tout en faisant en sorte que ces amphibiens se sentent comme à la maison.

Lost & Found Co.

Plateforme : PC

: PC Date : Inconnue

Lost & Found Co. pourrait tout à fait être le Où est Charlie vidéoludique. Vous traverserez plusieurs tableaux très fournis et tous très charmants, qui cacheront des secrets à dénicher en ouvrant bien l’oeil. Une vraie aventure sera proposée avec un récit complet, plutôt qu’une simple suite de niveaux. Là encore, la démo est déjà disponible sur Steam.

On Your Tail

Plateforme : PC – Switch

: PC – Switch Date : 2024

Ce n’est pas la première fois que l’on voit On Your Tail, ce jeu d’aventure et d’enquête aux bons airs d’Italie, mais le titre est venu présenter son concept un peu plus en détails. Vous passerez ici vos vacances à Borgo Marina, un endroit aussi paradisiaque que rempli de secrets. En plus de profiter des joies d’un village en bord de mer, vous devrez aussi enquête sur une sombre affaire. La démo est maintenant disponible sur Steam.

While Waiting

Plateforme : PC

: PC Date : Inconnue

Parmi les jeux les plus curieux de la conférence, While Waiting est en tête de liste. Ici, votre but sera… d’attendre. De ne rein faire. Le jeu le plus simple et le plus accessible du monde en somme. Des dizaines de scénarios de la vie de tous les jours vous seront proposés, afin de mettre en avant votre patience, le tout avec humour et des visuels assez charmants. Il y aura bien entendu quelques secrets à découvrir dans chacune des scènes, et vous pouvez en essayer quelques-unes via la démo disponible sur Steam.

Sopa – Tale of the Stolen Potato

Plateforme : PC – Xbox

: PC – Xbox Date : Août 2024

Sopa – Tale of the Stolen Potato à un drôle de prémices. On y incarne ici un jeune garçon qui va être transporté dans un monde imaginaire après avoir voulu prendre une pomme de terre dont sa grand-mère avait besoin pour faire une soupe. Un synopsis somme toute assez unique pour ce jeu d’aventure imprégné de la culture latino-américaine, qui sortira sur PC ainsi que sur Xbox.

Tracks of Thoughts

Plateforme : PC

: PC Date : 8 juin 2024

Le dialogue peut régler tous les conflits, et Tracks of Thought entend bien nous le prouver. Coincée à bord d’un train pas comme les autres, votre petite coccinelle n’aura plus aucun souvenir, comme la plupart des passagers. Il faudra les aider à surmonter cette épreuve via des phases de discussions remplies de choix, mais aussi via des « batailles » de cartes qui représentent des arguments, le tout avec l’aide de compagnons. Et c’est disponible dès maintenant.

Voilà de quoi conclure notre propre sélection de ce Wholesome Direct 2024, même si l’on vous invite à consulter l’ensemble des jeux présentés pour voir si l’un des projets peut vous intéresser ou non. N’hésitez pas à nous dire si vous avez repéré des projets qui vous ont tapé dans l’oeil et qui ont fait fondre votre cœur devant tant de mignonnerie.