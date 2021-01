Werewolf: The Apocalypse – Earthblood présente un nouveau trailer avant sa sortie

Prévu pour sortir dans un peu moins de deux semaines, Werewolf: The Apocalypse – Earthblood se montre une dernière fois avec nouveau trailer, dévoilé par IGN, après nous avoir montré du gameplay.

Le loup est prêt à sortir

Cette vidéo nous montre donc les pouvoirs de Cahal, capable de se changer en bête pour protéger l’environnement. On y redécouvre les trois formes du personnage, qui pourra alterner entre sa forme humaine, sa forme de loup, et sa forme de loup-garou pour se défaire des ennemis les plus puissants.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood sera disponible dès le 4 février sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X.