Werewolf: The Apocalypse – Earthblood nous montre du gameplay

Après nous avoir présenté son histoire lors de la dernière Gamescom, Werewolf: The Apocalypse – Earthblood revient sur le devant de la scène avec cette fois-ci du gameplay qui nous montre les pouvoirs de notre héros polymorphe.

Du l’humain à la bête

Le titre nous proposera donc de se changer à l’envie entre un humain et un loup afin d’avoir accès à des capacités différentes selon les situations dans lesquelles le joueur se trouve.

Dans sa forme humaine, Cahal pourra ainsi s’infiltrer sans bruit dans les bases ennemies et pirater leurs installations, tandis que la forme « Lupus » permettra de gagner de la vitesse pour s’échapper ou avancer plus rapidement. Enfin, la forme ultime de loup-garou, nommée « Crinos », donnera accès à une force incommensurable qui permettra de faire un vrai carnage.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood sortira le 4 février 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X.