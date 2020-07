Watch Dogs Legion présente son histoire dans un nouveau trailer

Après être réapparu lors de l’Ubisoft Forward d’il y a quelques jours, Watch Dogs Legion se montre bien moins timide que par le passé, et nous a réservé un nouveau trailer pour le pre-show du Xbox Games Showcase.

La résistance prend forme

Cette fois-ci, c’est l’histoire du jeu qui est mise en avant, et qui reposera donc sur le concept de ne pas avoir de protagoniste fixe, puisque vous pourrez recruter tous les PNJ. Ces derniers pourront également mourir, comme le souligne ce trailer, et il faudra jongler entre les différents membres de votre groupe pour réussir vos missions.

Watch Dogs Legion sera disponible le 29 octobre sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Stadia et plus tard sur PS5 et Xbox Series X.