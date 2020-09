Watch Dogs Legion : Londres en vidéo

A l’occasion de l’annonce des nouvelles cartes graphiques RTX de chez Nvidia, un petit lot de trailer, mettant en avant les capacités de celles-ci, notamment concernant la question des effets du RTX et du DLSS 2.0. Ubisoft, partenaire de Nvidia depuis de nombreuses années, en a profité donc pour mettre en avant une de leur prochaines grosses sorties, Watch Dogs Legion.

Bienvenue à Londres !

Toujours prévu pour le 29 octobre prochain sur les plateformes d’actuelle générations, nous avons eu l’occasion de visiter en moins de deux minutes, les différents quartiers de la capitale britannique que vous pourrez parcourir dans Watch Dogs Legion.

Camden, Southwark, Brixton, Chinatown comme Soho, tout les quartiers majeurs sont ici représentés, le tout rythmé par une musique électronique que ne renierait pas un groupe comme Prodigy. Comme nous pouvons le voir, le jeu devrait être plutôt sympathique visuellement sur PC pour les personnes équipées d’une Nvidia RTX, permettant d’utiliser à bon escient le ray tracing pour la gestion des lumières, qui semblent particulièrement réussie sur les parties nocturnes du titre.

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus concernant le jeu en lui-même, nous avons consacré un AG summer au titre d’Ubisoft que vous pouvez retrouver sur le site.

Watch Dogs Legion est prévu pour le 29 octobre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia, puis plus tard sur PlayStation 5 et Xbox Series X.