Sortie imminente pour les RTX 3070 et RTX 3080 de Nvidia

Près de deux ans après la sortie des premières cartes RTX, Nvidia s’apprête à lancer une toute nouvelle gamme de cartes graphiques, avec en première ligne la RTX 3080 et la RTX 3070. Grace à la toute nouvelle architecture Ampere, ces GPU devraient proposer un gain en performance considérable, et rendre notamment le jeu en 4K bien plus accessible.

Une sortie cette année

Pour le moment, Nvidia n’a pas communiqué de date de sortie officielle pour cette nouvelle génération. L’épidémie de Coronavirus a retardé les annonces de la firme, qui aurait dû présenter son bijou durant été. Cependant, de nombreuses rumeurs évoquent une annonce courant septembre, pour une sortie des modèles « Founder » dans la foulée. Nvidia serait en effet sur le point de débuter la production à grande échelle de la carte. Après la sortie des versions « Founder », il faudra patienter quelques semaines pour voir débarquer les premières versions custom, qui sont généralement bien plus intéressantes.

Cette date de sortie coïncide avec l’arrivée de la nouvelle génération de consoles à la fin de cette année 2020. Les jeux seront plus beaux, plus détaillés graphiquement et demanderont donc bien plus de ressources à votre carte graphique. Les nouvelles cartes de Nvidia pourront ainsi permettre d’obtenir des bonnes performances sur les jeux nouvelle génération les plus exigeants.

Comme d’habitude, Nvidia devrait en premier lieu sortir les RTX 3070 et RTX 3080 et éventuellement la RTX 3080 Ti. Nous devrions ensuite avoir droit quelques mois plus tard à une RTX 3060, plus abordable financièrement.

A quoi faut-il s’attendre en matière de performances ?

Comme indiqué précédemment, la nouvelle architecture Ampere devrait permettre un gain en performance considérable. Sur la RTX 3080, Nvidia devrait utiliser une puce GA 102. Selon certains leaks, la RTX 3080 devrait proposer un gain en performance de l’ordre de 20% par rapport à la RTX 2080 Ti, ce qui lui permettrait ainsi d’atteindre près de 40% de gains par rapport à la RTX 2080. Si Nvidia suit la même tendance que sur les précédentes générations, on devrait avoir droit à une RTX 3080 Ti environ 20% plus performante qu’une 3080, ce qui placerait la carte en tête du classement des meilleures cartes graphiques.

Cependant, on peut s’attendre à ce que ce gain soit accompagné d’une hausse de la consommation et de la chauffe. Le TDP pourrait considérablement augmenter et vous devrez donc prévoir un système de refroidissement solide en cas d’utilisation intensive d’une de ces RTX nouvelle génération.

Quel prix pour les RTX 30XX ?

Au fil des années, on a pu remarquer une augmentation de prix d’une génération à une autre sur les cartes le jour de leur sortie. Par exemple, lors de sa sortie, la GTX 1070 coûtait seulement 379$, contre 499$ pour la RTX 2070. Ainsi, on peut s’attendre à une nouvelle augmentation de prix sur cette génération. Un prix de lancement aux alentours des 600€ pour les versions les moins chères de la RTX 3070 paraît tout à fait possible.

La RTX 2080 coûtait quant à elle 700$ à sa sortie, On pourrait ainsi voir débarquer la 3080 entre 800$ et 900$, avec un prix en euro similaire.