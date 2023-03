Wargroove 2 part à l’abordage du PC et de la Switch

Wargroove 2 vient d’avoir droit à une annonce surprise, ce qui fera probablement plaisir à celles et ceux qui attendent par exemple le remake d’Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp qui arrivera enfin le mois prochain. En effet, si vous ne connaissez pas ce sympathique Tactical-RPG, sachez qu’il est beaucoup plus proche du style de cette série de Nintendo que d’autres sagas du genre telles que Fire Emblem ou Disgaea.

La guerre a changé dans Wargroove 2

La première bande-annonce met en avant Nadia, une nouvelle commandante à la tête d’une armée de pirates. De nouvelles factions agissent en Aurania, trois ans après les évènements du premier jeu, dont un mystérieux envahisseur armé d’une technologie qui menace l’ensemble des habitants du continent.

On revoit donc bon nombre de têtes connues de l’épisode précédent, mais malheureusement pas encore celle de Caesar, le chien qui servait plus ou moins de mascotte. Mais ces retours ne signifient pas pour autant que le jeu n’a pas évolué puisque leurs capacités spéciales, les grooves, ont désormais plusieurs niveaux avec des effets améliorés.

Et les nouveautés ne s’arrêteront pas là puisque les armées se verront grossir de cinq types d’unités inédits. D’ailleurs, les unités pourront être équipées d’objets qui leur permettront d’utiliser de nouvelles capacités. Le communiqué précise aussi que la nuit pourra venir changer la donne lors des affrontements grâce à un nouveau mode nocturne.

Encore plus de contenu solo et multijoueur

Pour varier encore plus les plaisirs, sachez que l’histoire ne sera plus seulement composée d’une seule campagne mais de trois campagnes différentes aux intrigues liées. Et si cela ne vous suffit pas, un mode roguelite a été ajouté, le mode Conquête qui demandera d’enchaîner les combats en devant gérer au mieux ses ressources et ses effectifs pour espérer parvenir à la fin.

Et l’une des grandes forces de Wargroove, son mode Création, sera évidemment de la partie dans cette suite dans une version encore plus poussée. Il sera de nouveau possible de créer ses propres niveaux, ses campagnes avec leurs cinématiques, puis de partager le tout pour les autres utilisateurs. Le multijoueur fera d’ailleurs également son retour, jusqu’à quatre, en ligne comme en local, en coopération ou en compétition.

Ok mais le concret ?

On retrouve une nouvelle fois Chucklefish au développement de Wargroove 2 mais cette fois-ci, ils sont accompagnés par le studio Robotality qui n’est pas étranger au Tactical-RPG après avoir travaillé sur les jeux Halfway et Pathway. On sait aussi qu’il y aura du changement au niveau de la musique puisque le compositeur sera cette fois-ci Dale North, connu pour River City Girls, RWBY : Arrowfell, Alchemic Cutie ou Helvetii.

Mais les choses sont beaucoup plus floues en ce qui concerne la sortie du jeu. En effet, les seules plateformes confirmées sont le PC (Steam) et la Nintendo Switch à la différence du premier épisode, qui était aussi sorti sur Xbox One en même temps, puis sur PS4 quelques mois plus tard. En revanche, nous n’avons pas de fenêtre de sortie pour l’instant, il ne faut donc pas vraiment s’attendre à y jouer de sitôt.