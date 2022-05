Helvetii

Helvetii est un jeu d'action 2D développé par la Team KwaKwa. Le gameplay s'apparente plus à un beat them all 3D qu'à un beat them all 2D à l'ancienne, grâce à une emphase sur les combos, la verticalité et le fait de jongler avec les ennemis. Le jeu se déroule en -100 avant JC, on y suit la lutte d'un chef de guerre gaulois qui a pu prendre le dessus sur les Romains grâce à un miracle qui s'est vite avéré être une malédiction s'abattant sur la région. On peut également choisir d'incarner un druide ou un homme-renard qui proposent des styles et des capacités différents.