Vigor ira aussi faire un tour bientôt sur Switch

Jusqu’à présent prévu pour une sortie uniquement sur Xbox One, le FPS free-to-play de Bohemia Interactive Vigor déboulera également sur Nintendo Switch.

Du cross-play et une bêta fermée en approche

Au rayon des surprises de ce mini Nintendo Direct, c’est donc bel et bien l’annonce de Vigor, qui atterrira également sur Nintendo Switch. Mais pour sa date de sortie, il va falloir être patient étant donné que le titre de Bohemia Interactive n’arrivera pas avant l’automne prochain sur la console hybride de Nintendo.

Cependant, et histoire de patienter, les développeurs ont annoncé qu’une bêta fermée arrivera dès ce mois d’Avril sur Switch. Afin de tenter d’y participer, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire jusqu’au 2 Avril prochain dernier délais à cette adresse. Concernant le lancement de cette bêta fermée, cette dernière débutera à partir du 9 avril prochain.

Pour rappel, Vigor est un jeu de survie « shoot’n’loot » en free-to-play, jouable de 8 à 12 joueurs en ligne. Un système de loot à la sauce battle royale sera de la partie, mais ce ne sera pas un jeu de ce type en revanche, étant donné que votre but sera de vous construire un abri et de survivre dans une Norvège ravagée par la guerre.

Le jeu par les créateurs de la licence Arma est donc plutôt séduisant sur le papier, et sera d’ailleurs cross-play entre les joueurs Xbox One et Switch, rien que ça. Il nous tarde de pouvoir poser nos mains sur ce free-to-play made in Bohemia Interactive, et on rappelle que Vigor sortira en automne prochain sur Switch. Une fenêtre de sortie qui devrait aussi concerner la Xbox One pour le coup, du moins on l’espère.