Vigor prend date sur PlayStation 4 et PlayStation 5

Décidément amoureux du genre Battle Royale, sur lequel il fut l’un des premiers à capitaliser, le studio Bohemia Interactive (Arma III) lançait l’an dernier Vigor. Un shooter orienté survie en monde post-apocalyptique faisant s’affronter des joueurs en ligne. Oubliez néanmoins les morts vivants de DayZ, puisque le titre se veut plus réaliste dans son approche.

Plus de supports, plus de joueurs

Tandis que le titre est déjà disponible depuis le mois d’août 2019 sur Xbox One, mais aussi qu’il entrait il y a peu en phase de Beta sur Nintendo Switch pour une sortie fixée fin septembre, Bohemia Interactive continue de viser plus loin. Il faut dire que le titre a déjà accueilli plus de 1,2 millions de joueurs sur les deux supports. Ainsi, ce sera prochainement à la PlayStation 4 et à sa petite sœur la PS5 d’accueillir Vigor.

Bien sûr, la date de parution de la PlayStation 5 n’ayant pas encore été dévoilée clairement, Bohemia Interactive ne peut que se contenter de nous annoncer une arrivée vague sur la période des vacances de fin d’année. Quant à l’édition PS4 de Vigor, elle débarquera quant à elle le 25 novembre prochain. Rendez vous dans trois mois pour découvrir ce jeu de survie en zone ouverte sur les consoles de la gamme Sony.

Vigor est dores et déjà disponible sur Xbox One, et il est en phase de Beta sur Nintendo Switch.